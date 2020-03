Coronavirus, a Pomezia i casi positivi salgono a 30. La giuda per la spesa a domicilio

Due nuovi casi positivi sono stati registrati oggi, sabato 21 marzo, a Pomezia con quelli totali che salgono a 30. L’aggiornamento sulla diffusione del coronavirus in città è fornito, come sempre, dal Comune.

“Oggi 23 cittadini di Pomezia, collegati ai precedenti casi riscontrati, sono fuori dalla sorveglianza domiciliare perché negativi, e altri 25 ne usciranno nei prossimi 7 giorni, salvo nuovi aggiornamenti”.

L’appello che arriva dal sindaco Adriano Zuccalà è quello di non uscire. “Rinnovo l’invito alla cittadinanza a rimanere in casa – ha dichiarato il primo cittadino – e a rispettare le nuove norme che prevedono il divieto di accesso ai parchi e alle spiagge. I controlli delle forze dell’ordine sono capillari, ma tutti dobbiamo fare la nostra parte per evitare che i sacrifici fatti siano vani”.

La guida per la spesa a domicilio

Da oggi è disponibile l’elenco delle attività che prevedono consegne a domicilio gratuite in città; qui per informazioni. Il Comune ha messo a disposizione una guida completa di negozi ed attività commerciali che hanno dato la loro adesione, un modo per agevolare i cittadini in questa fase così delicata. “L'elenco - fanno sapere dall’Amministrazione - sarà costantemente aggiornato in base alle richieste pervenute”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.