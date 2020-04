Coronavirus Pomezia, un nuovo caso positivo. I contagi totali salgono a 36

Dopo diversi giorni di stabilità, un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato oggi, domenica 5 aprile, a Pomezia. A darne conferma l’Amministrazione comunale.

Il nuovo caso riguarda una donna attualmente ricoverata. Salgono così a 36 i contagiati dal Covid-19 in città, di cui 15 in isolamento domiciliare e 5 ricoverati presso strutture sanitarie; due i deceduti. Sono invece 14 i cittadini guariti e 59 le persone sottoposte a isolamento in via precauzionale (non positivi), di cui 37 in uscita nei prossimi 7 giorni (salvo nuovi aggiornamenti).

“Purtroppo registriamo dopo diversi giorni un nuovo caso – commenta il sindaco Adriano Zuccalà – Continuo a ripetere che è importante rimanere a casa, soprattutto in questo momento che, come più volte detto, è decisivo per valutare l’effetto delle misure di contenimento”.