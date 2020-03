Coronavirus a Pomezia, dalle farmacie comunali soluzioni gratis per lavaggio delle mani

Il Comune di Pomezia sta mettendo in campo in questi giorni una segreti di iniziative per la prevenzione del contagio dal nuovo Corionavirus.

Tra queste la distribuzione gratuita da parte delle farmacie comunali, a partire dal 2 marzo, delle soluzioni idroalcoliche previste dal DPCM del 1/3/2020 agli uffici Comunali aperti al pubblico, alla Polizia municipale, alla Biblioteca comunale e ai Musei cittadini. Inoltre tutte le sei farmacie comunali del territorio distribuiscono gratuitamente la soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani ai cittadini che si recano presso le farmacie con un contenitore in plastica (massimo 60 ml a persona).

“Ringrazio la società Servizi in Comune per il supporto che sta dando al Comune in questi giorni – dichiara il sindaco Zuccalà – e per aver dimostrato ancora una volta l'importanza dei presidi farmaceutici nei quartieri”.