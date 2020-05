Coronavirus Pomezia, salgono a 42 i guariti. Sono 12 gli attuali positivi

Sono saliti a 42 i guariti a Pomezia, dove negli ultimi giorni non sono stati registrati nuovi casi di positività al coronavirus. L’aggiornamento da parte del Comune che ha tratteggiato il quadro della situazione ad oggi, 20 maggio.Rimangono 12 le persone positive di cui 3 ricoverate presso strutture sanitarie e 9 in isolamento domiciliare. Solo 12 le persone poste in isolamento domiciliare preventivo (non positive).

“La Città sta ripartendo – dichiara il sindaco Adriano Zuccalà – Abbiamo riaperto i parchi e le spiagge e stiamo sanificando le aree gioco dei bambini. Le attività cittadine sono ripartite e continuiamo a incontrare le realtà del territorio che hanno bisogno di sostegno in questo momento più che mai”.

“Dal 4 maggio, data della prima riapertura, abbiamo registrato 3 nuovi casi, dimostrazione che dobbiamo mantenere alta l’attenzione in questa fase di convivenza con il virus – conclude il primo cittadino - Faccio ancora una volta appello alla responsabilità di tutti per evitare assembramenti nelle aree pubbliche: la salute della comunità cittadina dipende molto da noi”.