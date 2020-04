Coronavirus Pomezia, un nuovo caso positivo. Sale a 29 il numero dei guariti

Un nuovo contagio da coronavirus è stato registrato a Pomezia. La conferma arriva direttamente dal Comune. Il nuovo caso riguarda una donna che risulta ricoverata in ospedale.

Ma in città aumentano anche i guariti che salgono a 29 mentre sono 23 gli attuali positivi in carico alla Asl. Sedici le persone sottoposte a sorveglianza domiciliare preventiva (non positivi).

“Oggi registriamo un nuovo caso – commenta il sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà – ma continua a salire il numero dei concittadini guariti. Un segnale di speranza che non deve però far abbassare la guardia. Auguro ancora a tutti i miei concittadini un buon 25 aprile da parte dell’intera Amministrazione comunale”.

Proseguono intanto controlli delle forze dell’ordine: tra ieri e oggi sono state effettuate 313 verifiche ed elevati 27 verbali.