Coronavirus Pomezia: due nuovi casi in città, sono 12 gli attuali positivi

Due nuovi casi di coronavirus sono stati registrati negli ultimi giorni a Pomezia. Il Comnue, nel consueto aggiornamento bisettimanale, ha diffuso gli ultimi dati che riguardano la città in merito ai alla diffusione del Covid-19.

“I 2 nuovi casi registrati negli ultimi giorni sono di persone appartenenti a un nucleo familiare già posto in isolamento” spiegano dall’Amministrazione. Ad oggi sono 12 gli attuali positivi, 47 i guariti e 15 le persone in isolamento preventivo perché non positive.

“Il 29 maggio scorso è partita la stagione balneare e da domani - oggi ndr - sarà consentito spostarsi tra le diverse Regioni italiane - commenta il Sindaco Adriano Zuccalà -. Il nostro litorale è pronto ad accoglierecittadini e turisti per l’estate. A Pomezia tutte le attività che sono rimastechiuse durante l’emergenza avranno una riduzione del 100% sulla quota variabiledella Tari relativa al periodo di chiusura”.