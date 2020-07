Coronavirus, tre nuovi casi a Pomezia. Comune: “Tutti nello stesso nucleo familiare”

Tre nuovi casi di coronavirus negli ultimi giorni a Pomezia. A darne conferma l’Amministrazione attraverso l’aggiornamento settimanale sulla situazione in città.

Tutti e tre i positivi, spiegano ancora dal Comune, sono “all’interno dello stesso nucleo familiare”. In questo modo sono saliti ad 8 gli attuali positivi: fortunatamente nessuno dei pazienti necessita il ricovero in ospedale e sono tutti in isolamento domiciliare.

Altro dato aggiornato è quello dei guariti che sono saliti a 62 a Pomezia. Al momento ci sono altri 19 cittadini in isolamento domiciliare, in quanto non positivi.