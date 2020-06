Coronavirus a Pomezia: 6 ancora positivi al Covid-19, 57 le persone guarite

Sei persone ancora positive al coronavirus e 57 quelle guarite. Questo l’ultimo aggiornamento fornito oggi, martedì 30 giugno, dal Comune di Pomezia sulla situazione in città ad circa quattro mesi dal giorno in cui è stato registrato il primo contagio.

Delle sei persone ancora positive, 5 sono in isolamento domiciliare e una è ricoverata presso una struttura sanitaria; un nuovo caso è stato registrato negli ultimi giorni, quello di una donna di 68 anni. Sono solo 2, poi, i cittadini posti in isolamento domiciliare preventivo (non positivi).

“Continuiamo a mantenere alta l’attenzione rispettando tutte le misure previste dai protocolli - commenta il sindaco Adriano Zuccalà – La Città è ripartita e stanno per iniziare anche gli eventi estivi che, dal 9 luglio prossimo, animeranno piazza Indipendenza a Pomezia e piazzale Kennedy a Torvaianica. Saranno adottati tutti i dispositivi di sicurezza per garantire un’estate di cultura e divertimento nel pieno rispetto delle misure di contenimento del contagio e delle linee guida regionali e governative”.