Coronavirus Pomezia, sono salite a 61 le persone guarite, 5 gli attuali positivi

Su un totale di 71 casi di coronavirus registrati dall’inizio di marzo, sono oggi 5 gli attuali positivi a Pomezia. A fare un bilancio della situazione al momento è l’Amministrazione comunale.

Sono infatti saliti a 61 i guariti totali, mentre le 5 persone ancora positive sono tutte trattate a domicilio, nessuna risulta ricoverata in ospedale. Sono poi altri 11 i cittadini che sono stati posti in isolamento domiciliare preventivo in quanto non positivi.

“Abbiamo raggiunto uno storico di 71 casi totali dall’inizio dell’emergenza – commenta il sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà – Attualmente i positivi rimangono 5, di cui nessuno ricoverato. Continuiamo a mantenere alta l’attenzione e a monitorare, in collaborazione con l’autorità sanitaria, la situazione in Città”.