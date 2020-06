Coronavirus Pomezia: sono 7 gli attuali positivi, 52 i cittadini guariti

E’ stabile la situazione a Pomezia dove negli ultimi giorni non sono stati registrati nuovi casi di positività al coronavirus. A tracciare un bilancio della situazione in merito alla diffusione dei contagi in città è l’Amministrazione comunale.

Ad oggi sono 52 i pazienti guariti, mentre sono 7 le persone attualmente positive, di cui 2 ricoverate presso strutture sanitarie e 5 in isolamento domiciliare. Tre, infine, quelle poste in isolamento domiciliare preventivo (non positivi).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Dalla fine del lockdown, quindi in poco più di un mese, la situazione in città è stata in costante miglioramento – osserva il sindaco Adriano Zuccalà –. Ora siamo entrati in pieno nella fase 3: da domani riparte regolarmente il mercato settimanale del sabato in piazza San Benedetto da Norcia e con il nuovo DPCM approvato ieri già dalla prossima settimana ripartiranno ulteriori attività. Abbiamo creato una sezione dedicata sul nostro sito istituzionale dove troverete le nuove modalità di accesso agli uffici comunali che stiamo riaprendo al pubblico con tutte le dovute cautele. Possiamo ripartire in piena sicurezza solo se ognuno nel proprio piccolo fa la sua parte”.