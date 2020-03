Coronavirus a Pomezia, incontro in Regione: nessuna chiusura delle scuole

Nessuna chiusura generalizzata delle scuole: questo l’esito dell’incontro che c’è stato questa mattina in Regione a cui hanno preso parte oltre che gli assessori alla Scuola e alla Sanità Claudio Di Berardino e Alessio D’Amato anche i sindaci di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno e i dirigenti scolastici che ieri avevano avanzato richiesta di chiusura delle scuole.

La richiesta era stata avanzata dopo la diffusione della notizia del caso di positività del poliziotto di Pomezia al Coronavirus e del contagio della moglie, dei due figli e della cognata, che hanno comportato la sospensione delle attivtà didattiche in via precauzionale del liceo Pascal.

“Gli assessori ci hanno comunicato che ad oggi non sussistono le condizioni per chiusure generalizzate – spiega il sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà - Se dovesse cambiare il quadro ci riaggiorneremo e valuteremo eventuali provvedimenti, ma sulla base dell’attuale situazione non vi sono elementi scientifico-sanitari validi per la chiusura delle scuole. Comprendo la preoccupazione dei dirigenti scolastici e dei genitori, ma confidiamo nel lavoro scrupoloso della Asl”.

“Sono soddisfatto dell'incontro - conclude - È fondamentale in questa fase arrivare a una soluzione condivisa tra le parti. Ciò che è stato confermato è che occorre evitare allarmismi e lavorare tutti nella stessa direzione. Ringrazio la Regione Lazio e gli Assessori D'Amato e Di Berardino per averci convocato. Confidiamo nel lavoro scrupoloso della Asl, a cui va tutta la nostra riconoscenza”.