Coronavirus, casi positivi a Pomezia: sospesi accessi al pronto soccorso del Sant'Anna

Sospesa a scopo precauzionale l'accettazione al Pronto Soccorso della Clinica Sant'Anna di Pomezia. La notizia è stata data in mattinata dal Comune e dall’Assessorato alla Salute della Regione Lazio.

La sospensione si è resa necessaria, spiegano dall’Amministrazione, “per consentire la gestione di due casi positivi al Covid-19, di cui uno in valutazione per invio in sorveglianza domiciliare”. Per tutte le patologie che non riguardano il Coronavirus, i cittadini possono contattare il numero 118 e prendere come riferimento il Pronto Soccorso del Nuovo Ospedale dei Castelli e gli Ospedali riuniti di Anzio e Nettuno.

D'Amato: "Oltre 400 interviste di indagine epidemiologica"

Aggiornamenti sulla situazione di Pomezia arrivano poco dopo mezzogiorno dall'assessore alla Sanità della Regione Lazio D'Amato: "A Pomezia in corso oltre 400 interviste di indagine epidemiologica per stabilire contatti sui 2 nuovi casi. Ringrazio l'enorme sforzo che stanno facendo tutti gli operatori della Asl Roma 6"

Sospesi i mercati settimanali

Sempre da Comune di Pomezia questa mattina hanno fatto sapere che sono stati “sospesi i mercati settimanali che si svolgono nel territorio nelle giornate del martedì, sabato e domenica, nonché del mercato denominato ‘campagna amica’ del giovedì, fino al 15 marzo 2020, salvo nuove disposizioni”