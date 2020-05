Turismo a Ponza e Ventotene, vertice in Regione: un marchio di qualità isole "fever free"

Attenzione puntata su Ponza e Ventotene in vista dell'estate. La questione del turismo sulle due isole è stata al centro di una riunione che si è tenuta questa mattina, 13 maggio, in videoconferenza tra gli assessorati regionali allo Sviluppo economico e Mobilità e i sindaci Francesco Ferraiuolo e Gerardo Santomauro.

L'obiettivo è preparare la ripartenza della stagione turistica estiva in tutta sicurezza e tenendo in considerazione la specificità delle isole della provincia pontina. Durante l’incontro si è discusso di come poter garantire l’afflusso turistico nei prssimi estivi assicurando al contempo la salute di tutti, isolani e turisti, seguendo un percorso condiviso. La Regione ha annunciato che verranno messe a disposizione dei due Comuni, come di tutti gli altri Comuni del litorale, delle risorse per poter assicurare la frequentazione delle spiagge, dei porti e degli approdi in sicurezza.

Dalla discussione è emersa anche la possibilità di realizzare, a seguito delle iniziative che verranno intraprese, un marchio di qualità che attesti che i due Comuni sono “fever free”, ossia liberi da febbre. Infine, durante l’incontro si è deciso di stilare un “vademecum navigazione sicura”, che contenga delle linee guida da seguire per il trasporto marittimo di linea tra le isole e il continente.