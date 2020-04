Coronavirus: primo caso positivo a Priverno. L’annuncio del sindaco ai cittadini

Primo caso di positività al coroanvirus a Priverno. A darne notizia, attraverso un video postato sulla sua pagina Facebook e su quella del Comune, è il sindaco Anna Maria Bilancia. Video che, ha detto il sindaco, è stato pensato proprio per tranquillizzare i cittadini.

“Si tratta di una persona asintomatica e che sta bene - ha detto Bilancia - e di questo siamo felici. E’ in auto isolamento già dalla fine di marzo e ha contratto il coronavirus al di fuori del comune di Priverno, sul posto di lavoro a Latina. Per questo mi sento di tranquillizzarvi. La situazione è perfettamente sotto controllo. Auguriamo a questa persona di superare prestissimo questo momento”.

Altri due i motivi del video, ha spiegato il sindaco; oltre a quello di voler rivolgere i propri auguri e quelli dell’Amministrazione per Pasqua, anche i ringraziamenti ai cittadini di Priverno. “Siamo diventati quasi una città esemplare per tutta una serie di donazioni da parte dei cittadini, con la spesa sospesa, di generi alimentari e di fondi, dei nostri produttori e delle imprese che hanno voluto far arrivare sulle tavole delle famiglie in difficoltà tanti prodotti dell’eccellenza locale. La forza della nostra bella comunità è la coesione, la solidarietà e la consapevolezza di dover tendere una mano a chi in questo momento ha bisogno”.

Poi in chiusura le raccomandazioni in vista delle festività di Pasqua. “Non pensate che uscire per andare a fare una scampagnata non sia una cosa grave; immaginate se lo facessimo tutti. Non si deve uscire; non sono ammesse neanche riunioni delle famiglie per i festeggiamenti. Dobbiamo ancora uscire da questa emergenza che piano piano scemerà se noi siamo attenti” ha poi concluso il sidnaco Bilancia ricordando che proprio in vista delle festività saranno intensificati i controlli.

