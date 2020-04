Coronavirus Sabaudia, l’Anaci dona mascherine lavabili alla polizia locale

Mascherine lavabili sono state donate dai rappresentanti della sezione pontina dell’Anaci (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) al Comando della polizia locale di Sabaudia, in prima linea per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

I sistemi di protezione personale sono stati consegnati nelle mani del comandante Luigi Miraglia dal presidente Anaci Latina Nicola D’Alberti alla presenza del sindaco Giada Gervasi e di alcune amministratrici di condominio. Le mascherine, realizzate dalla “Sara Norcia Eventi”, sono in puro cotone lavabile così da permettere l’igienizzazione e successivo utilizzo.

“Siamo consapevoli dell’importante ruolo sociale che rivestiamo come amministratori di condominio e in questo momento di emergenza non potevamo far mancare il nostro sostegno a chi quotidianamente si adopera per la nostra salvaguardia”, ha commentato Nicola D’Alberti. “Ringrazio l’Anaci a nome di tutto il Comando di polizia locale per la donazione e la sensibilità dimostrata. In questo momento così delicato, in cui gli agenti sono chiamati a controlli serrati sul territorio, questa donazione rappresenta un atto di grande generosità e un supporto alla sicurezza di tutti”, ha detto il comandante Miraglia.