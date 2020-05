Coronavirus, Sabaudia riapre lungomare, giardini comunali e cimitero

Anche la città di Sabaudia si prepara ad affrontare la fase 2 dell’emergenza Coronavirus con la riapertura di mare, giardini comunali e cimitero. Da domani, lunedì 4 maggio, il lungomare torna fruibile solamente per svolgere attività fisica, comprese le passeggiate. Fino a nuove indicazioni, però, resta vietato ogni tipo di assembramento, non si potrà stazionare né in strada né in spiaggia, prendere il sole o fare il bagno. È comunque necessario continuare a rispettare le distanze.

Tornano fruibili anche le aree verdi comunali e i giardini pubblici, ad esclusione dei parchi giochi. Come per il litorale, tali spazi potranno essere frequentati esclusivamente per praticare esercizio fisico o per godere di passeggiate all’aria aperta, evitando assembramenti e rispettando tutte le indicazioni governative, anche in merito all’utilizzo di guanti e mascherine, vivamente consigliati quali importanti misure di protezione per sé stessi e per gli altri.

Riaprirà anche il cimitero cittadino seppur con qualche limitazione: da lunedì 4 maggio sarà fruibile dalle ore 10 alle ore 18 mentre dal 5 maggio, resterà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18. Gli ingressi saranno gestiti e monitorati dal personale addetto e prevedranno un afflusso contingentato di 30 persone alla volta. L’accesso e la permanenza nel cimitero sono consentiti però esclusivamente indossando mascherine a guanti. In questa prima riapertura, si chiede la cortesia di limitare la permanenza in 30 minuti, in modo da dare la possibilità a più persone di accedere.

“Ho piena fiducia nei miei concittadini e nel loro senso civico ma corre l’obbligo ricordare che i controlli proseguiranno su tutto il territorio comunale al fine di vigilare sul rispetto di tutte le prescrizioni governative” ricorda il sindaco Giada Gervasi.