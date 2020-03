Coronavirus, a Sabaudia la Protezione Civile cerca nuovi volontari per l’emergenza

Il Gruppo comunale di Protezione Civile di Sabaudia cerca cittadini che possano supportare i volontari nelle attività relative alla gestione dell’emergenza legata alla diffusione del Covid-19.

Dal Comune fanno sapere che possono aderire tutte le persone con età superiore ai 18 anni, desiderose di offrire il loro contributo diretto a tutta la comunità di una situazione emergenziale davvero complicata, inviando una mail all'indirizzo coronavirus@comune.sabaudia.latina.it con i dati personali (nome, cognome, recapito telefonico, residenza e/o domicilio).

L’adesione è di carattere volontario e gratuito e che tutte le persone che verranno reclutate saranno dotate dei presidi di sicurezza necessari e destinate ad attività secondarie di supporto.

“Le richieste pervenute - spiegano ancora dal Comune - verranno sottoposte all’attenzione del Coordinatore comunale della Protezione Civile che provvederà alla creazione del gruppo di cittadini-volontari. Avranno priorità le persone con esperienze pregresse nel campo della Protezione Civile o associazioni di volontariato similari e delle Forze Armate e di Polizia”.

“In questo momento così delicato ognuno di noi può fare la sua parte e offrire un contributo alla comunità, come tanti cittadini già stanno facendo. Colgo l’occasione per ringraziare tutti loro per il supporto e la sensibilità dimostrata e tutto il gruppo comunale di Protezione Civile, da settimane in prima linea per garantire supporto alle fasce deboli della nostra città”, dichiara il sindaco Gervasi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare, esclusivamente tramite messaggio Whatsapp, il numero telefonico 366-8116050.

