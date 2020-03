Coronavirus, scuole chiuse fino al 15 marzo: lezioni sospese anche a Latina e provincia

Niente scuola anche per gli studenti di Latina e nel Lazio. Il Governo ha deciso per lo stop delle lezioni negli istituti di tutto il Paese tra le misure adottate per fronteggiare gli effetti del nuovo Coronavirus.

Dopo una prima fuga di notizie del pomeriggio di oggi, mercoledì 4 marzo, intorno alle 18.15 è arrivata la conferma ufficiale da parte del ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina che, insieme al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha annunciato la sospensione delle attività didattiche "in via prudenziale” a partire da domani, 5 marzo e fino al 15 marzo.

"In queste ore c'è stata una valutazione in corso sulla possibilità di chiudere o meno le scuole - ha detto il ministro -. Per il Governo non è stata decisione semplice, abbiamo aspettato il parere del comitato tecnico-scientifico e abbiamo deciso prudenzialmente di sospendere le attività didattiche al di là della zone rossa a partire da domani fino al 15 marzo”. “Le scuole chiuderanno nelle zone rosse, per il resto del Paese è prevista la sospensione dell'attività didattica” ha tenuto infatti a precisare il Miur in seconda battuta. "So che è una decisione di impatto. Io come ministro dell'Istruzione spero che i miei alunni tornino al più presto a scuola e mi impegno a far sì che il servizio pubblico essenziale a distanza venga fornito a tutti i nostri studenti".

Come ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intenzione del Governo firmare questa sera il Decreto che introduce un giro di vite nella lotta al coronavirus. "La decisione di chiudere scuole e università condivisa con gli esperti dell'Istituto superiore di Sanità, è stata presa poiché il sistema sanitario nazionale, per quanto efficiente, rischia il sovraccarico".