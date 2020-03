Coronavirus Sermoneta, guarito il “paziente uno”: l’annuncio del sindaco Giovannoli

Arriva da Sermoneta una buona notizia: è guarito il “paziente uno” risultato positivo al coronavirus nelle scorse settimane. L’annuncio è stato dato direttamente dal sindaco Giuseppina Giovannoli.

“L’unica persona della comunità di Sermoneta risultata positiva al coronavirus è guarita ed è tornata a casa dopo un lungo ricovero in ospedale. Sta bene e ha potuto finalmente riabbracciare la sua famiglia” ha detto Giovannoli anche attraverso un video sul suo profilo Facebook.

“Siamo felicissimi per questa notizia e per questo colgo l’occasione per ringraziare tutti i medici, infermieri, operatori sanitari, che in questa battaglia stanno lavorando in prima linea, senza sosta, affrontando mille problemi e mettendo a rischio anche la loro stessa vita”. Attualmente quindi a Sermoneta non ci sono più casi positivi, ma solo persone in quarantena precauzionale e sotto stretto controllo della Asl. Anche se ricorda il primo cittadino “non bisogna abbassare la guardia e ad usare tutti gli accorgimenti che le autorità sanitarie consigliano”.

Il primo cittadino di Sermoneta ha anche parlato dello stanziamento da parte del Governo di fondi destinati ai Comuni per le famiglie in difficoltà. “Anche a Sermoneta queste difficoltà purtroppo ci sono, con persone che stanno perdendo lavoro e hanno bisogno di essere aiutate. Sappiate che non vi lasceremo soli e siamo già al lavoro per trovare soluzioni. Come non lasceremo sole le attività commerciali e produttive costrette in queste settimane alla chiusura forzata. Come Amministrazione - ha aggiunto il sindaco Giovannoli - abbiamo deciso che stanzieremo un fondo per aiutare le famiglie e le imprese, e abbiamo già previsto la sospensione del pagamento dei tributi comunali. L’amministrazione c’è e sta lavorando per fare in modo che la nostra comunità possa ripartire, non appena sarà terminato questo periodo di grave emergenza”.

