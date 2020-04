Coronavirus, Sermoneta si prepara alla fase 2: mascherine lavabili per gli over 65

Il Comune di Sermoneta si prepara alla cosiddetta “fase 2” dell’emergenza coronavirus, quella che vedrà un allentamento delle restrizioni imposte dal Governo. Per questo, l’Amministrazione ha chiesto aiuto agli imprenditori locali per finanziare l’acquisto di mascherine lavabili – e quindi riutilizzabili – da consegnare a tutta la popolazione dai 65 anni in su, quella più esposta dal punto di vista sanitario, da indossare ogni qual volta si uscirà di casa.

La consegna sta avvenendo a domicilio da parte dei volontari di Protezione civile di Sermoneta, Associazione Nazionale Carabinieri di Sermoneta, sezione locale dell’Avis e Chiesa Apostolica di Sermoneta. Non solo: alle attività commerciali attualmente aperte verranno consegnate mascherine da dare ai clienti che ne sono sprovvisti, per garantire maggiore sicurezza a tutti, personale e clientela.

“Questo è l’inizio di un lungo percorso che ci permetterà di tornare lentamente alla vita di sempre – spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli – Ma nel frattempo dobbiamo farci trovare preparati in vista dell’allentamento delle restrizioni. Dobbiamo imparare a proteggerci e a modificare i nostri stili di vita: evitare non solo strette di mano, ma anche il contatto ravvicinato con le altre persone, mantenendo distanze di oltre un metro, e indossare le mascherine (o qualsiasi altra forma di protezione) quando si esce di casa. Solo così potremo difenderci da eventuali contagi, con la consapevolezza che i nostri comportamenti sono l’arma migliore per salvaguardare la nostra salute e quella dei nostri cari. Grazie a quanti stanno collaborando con l’Amministrazione in questa fase di emergenza: Sermoneta si sta dimostrando una comunità davvero solidale, coesa e preparata ad affrontare ogni emergenza”.