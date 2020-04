Coronavirus, l'iniziativa solidarietà per sostenere i terracinesi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Partecipa alla solidarietà per sostenere i Terracinesi anche l’Associazione Studio Govinda ASD, con tanti amici bellissimi. Abbiamo attivato un sito web all’indirizzo www.terracinasostenibile.it e la pagina Facebook https://www.facebook.com/primagliultimi2020. Stiamo organizzando una raccolta di donazioni con cui acquisteremo beni alimentari e di utilità giornaliera. Il tutto sarà consegnato a casa dei richiedenti, o ritirato presso la sede dell’Associazione Studio Govinda. Un’azione straordinaria di solidarietà che darà una mano a tutta la nostra comunità cittadina, che nonostante le nostre attività siano ferme da più di 20 giorni, prima del lock down che ha investito tutto il Paese e nella speranza di arrestare la terribile avanzata del virus, abbiamo deciso di contribuire con questa iniziativa. Questa sicuramente è poca cosa, ma ci tenevamo a contribuire e quando alcuni amici di Terracina ci hanno proposto l’iniziativa, abbiamo subito voluto dare valore alla solidarietà ed alla condivisione. Oltre al nostro impegno come Associazione, ci auguriamo che i terracinesi non facciano mancare il proprio contributo.