Coronavirus, supporto psicologico durante l’emergenza: i progetti attivati dalla Asl

Una serie di progetti sono stati attivati dal Dipartimento di Salute Mentale della Asl di Latina per far fronte alle problematiche psicologiche ed emotive legate all’emergenza coronavirus e garantire supporto e sostegno ai cittadini, e non solo.

Le inizaitive, che sono state avviate il 23 marzo, prevedono di dare risposte, infatti, alle diverse categorie della popolazione.

Un primo progetto “Aiuto a distanza tramite consulenza psicologica al telefono” è rivolto a tutte le persone che in questa situazione stanno vivendo una condizione di particolare ansia o di disagio emotivo, con particolare riferimento a coloro che sono in isolamento domiciliare. Si può usufruire di questo servizio in maniera gratuita, telefonando al CSM di appartenenza dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Un operatore prenderà nota della richiesta e nel corso della giornata la persona verrà contatta da uno psicologo che effettuerà una consulenza telefonica, ascoltando la persona e fornendo indicazioni per la gestione della situazione.

Di seguito vengono riportati i numeri di telefono dei Csm della Asl di Latina.:

• Aprilia 06-928634051

• Cisterna 06-96025092

• Latina 0773-6556826/6556505

• Sabaudia 0773-505290

• Sezze 0773-801096

• Priverno 0773-910752

• Terracina 0773708931

• Fondi 0771-5066291

• Formia 0771-779414

Il secondo progetto è rivolto ai “Sanitari in prima linea nella lotta al Covid-19” e consiste nella disponibilità ad effettuare colloqui telefonici o di persona con uno psicologo da parte di coloro che sono sottoposti a condizioni lavorative e psicologiche particolarmente impegnative. È prevista anche la possibilità di una consulenza psichiatrica nel caso se ne ravveda la necessità.

Il terzo progetto è dedicato agli utenti in carico al Dipartimento di Salute Mentale, in particolare a quelli dei Csme dei Centri Diurni, “Vicini malgrado la distanza”, finalizzato a garantire il necessario supporto agli utenti stessi e ai loro famigliari, oltre al monitoraggio della loro situazione clinica. Per loro, fatte salve la situazioni di urgenza e indifferibili, è prevista una modalità di contatto periodica proattiva o su eventuale richiesta degli utenti, per mezzo telefonico o mail.