Coronavirus, spesa solidale: i supermercati che aderiscono

In questo periodo di blocco delle attività per via dell’epidemia di Coronavirus molte persone e molte famiglie sono in difficoltà. Per questo motivo anche il Comune di Latina si è attivato per aiutare i cittadini meno fortunati con una serie di servizi.

Tra questi c’è quello della spesa solidale alla quale ogni cittadino può aderire quando fa spesa nei supermercati che aderiscono all’iniziativa. Chi è in difficoltà può avvalersi di una serie di numeri utili per mettersi in contatto con i Servizi Sociali e con la Croce Rossa.

Come funziona

Chi vuol donare può farlo acquistando generi di prima necessità come scatolame (tonno, pomodoro, legumi), zucchero, sale, olio di semi ed extra vergine, pasta, farina, riso, pannolini, latte in polvere, omogeneizzati, latte e biscotti, da lasciare negli appositi carrelli all’uscita dei supermercati. I volontari della Croce Rossa saranno incaricati di consegnarli alle famiglie che ne hanno più bisogno.

I supermercati aderenti:

Carrefour Market

Via Capograssa 5 - Latina

Viale Petrarca 41 - Latina

Via del Lido 122 - Latina

Via del Lido 23 - Latina

C.C. L'Orologio, Via Isonzo - Latina

Conad

C.C. Morbella, Viale Picasso - Latina

Via Capograssa 323/325 - Borgo San Michele

Via Sterpara 6 - Borgo Montello

Viale Nicolò Paganini 41-47 - Latina

Centro Le Torri, Viale Pier Luigi Nervi 76 - Latina

Via Ezio 47 - Latina

Via Don Torello 51 - Latina

Sermoneta Shopping Center, Via Le Patine - Sermoneta zona Latina Scalo-Pontenuovo

Via Isonzo 157 - Latina

Via Foce Verde 211 - Borgo Sabotino

Todis

Via Giustiniano 98 - Latina

Viale Kennedy 125 - Latina

Largo G.B. Cirri - 04100 Latina

