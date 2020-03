Coronavirus, spesa sospesa a Priverno

In questo momento di epidemia da Coronavirus, dato che gran parte delle attività sono ferme, molte famiglie sono in difficoltà perché impossibilitate a lavorare e dunque a guadagnare. Il Governo ha attuato diverse misure per aiutare chi è in difficoltà ma anche i Comuni pontini stanno facendo la loro parte.

In particolare il Comune di Priverno, in collaborazione con la Protezione Civile Centro Operativo Circe e della Croce Rossa Italiana Comitato di Latina, ha lanciato il progetto Spesa Sospesa: una vera e propria raccolta alimentare alla quale tutti i cittadini possono aderire per aiutare chi in questo periodo si trova in difficoltà e non può acquistare nemmeno i generi alimentari di prima necessità.

I supermercati e le attività commerciali aderenti al progetto hanno messo a disposizione un carrello raccoglitore dove saranno raccolti generi di prima necessità da donare a tutti coloro che ne hanno bisogno. Ogni cittadino può partecipare acquistando alimenti e lasciandoli in questo carrello.

I volontari della Protezione Civile, C.O.C Centro Operativo Circe, ritireranno e distribuiranno quanto raccolto donandolo alle famiglie che realmente ne hanno bisogno secondo le indicazioni dell’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Priverno.

