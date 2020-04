Coronavirus, Spesa Sospesa a Terracina: i negozi aderenti

Si moltiplicano le iniziative solidali per aiutare le famiglie in difficoltà a causa dell’epidemia di Coronavirus che ha fermato diverse attività e dunque la possibilità di lavorare per molte persone.

Oltre a varie iniziative promosse dalle Amministrazioni Comunali, anche tanti privati si sono mobilitati in una vera e propria catena di solidarietà coinvolgendo associazioni, istituzioni ed esercizi commerciali.

È il caso di Valentina Berti, Martina Iannetti e Cristiana Del Duca che hanno deciso di impegnarsi in prima persona per aiutare il loro prossimo dando vita all’iniziativa Spesa Sospesa che sarà di aiuto alle famiglie in difficoltà di Terracina.

Dal 30 marzo recandosi a fare spesa nei negozi e supermercati che hanno aderito all’iniziativa, si potranno donare prodotti alimentari, per l'igiene personale e la sanificazione ambientale. Due volte a settimana (il mercoledì e il sabato) i volontari della Caritas raccoglieranno quanto donato presso il deposito della parrocchia dei S. Martiri e lo distribuiranno secondo le necessità e le disponibilità cercando di accontentare più famiglie possibile.

È possibile seguire le attività e gli aggiornamenti della raccolta solidale sul gruppo facebook “Facciamo la spesa insieme – Spesa Sospesa Terracina”.

I punti spesa di Terracina che aderiscono all'iniziativa:

- Conad borgo Hermada

- Conad pantani da basso

- Conad Pontina

- Conad Calcatore

- Conad Superstore

- Conad Via Badino (ex San Ciriaco)

- Todis

- Conad Via Bottasso

- Ceccarelli Via Lungolinea

- Conad Azzola

- Orizzonte via Pontina

- Eurospin Via Pontina

- Eurospin Via dei Volsci

- Lidl

(l’elenco è in continuo aggiornamento)

