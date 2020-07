Coronavirus, controlli sui voli provenienti dal Bangladesh: l’ordinanza della Regione Lazio

E’ stata emessa ieri dalla Regione Lazio, nell’ambito delle ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019, un’ordinanza per aumentare i controlli sui voli speciali provenienti da Dacca (Bangladesh).

In particolare il provvedimento prevede che

- i passeggeri dei voli speciali provenienti da Dacca (Bangladesh) e autorizzati dall’Enac siano sottoposti, al loro arrivo, al test sierologico e a quello molecolare, affinché venga verificata tempestivamente l’eventuale positività e limitata la circolazione del virus;

- l’attività di esecuzione dei test sarà condotta dalla ASL RM3, territorialmente competente, avvalendosi anche della collaborazione delle USCAR;

- la Asl è tenuta ad assicurare che, nelle more dello svolgimento dei test e in mancanza di adeguata idoneità alloggiativa utile ad osservare l’isolamento fiduciario, le persone siano ospitate presso idonea struttura ricettiva, anche alberghiera, garantendo l’isolamento per il tracciamento necessario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Primi test in aeroporto: controllati 225 passeggeri

Subito operativa l’ordinanza della Regione Lazio. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 6 luglio, sono stati effettuati i primi controlli su 225 passeggeri del volo speciale diretto in arrivo da Dacca a Roma Fiumicino. L’aggiornamento è stato fornito in serata dall’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.