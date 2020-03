Coronavirus, vertice in Prefettura con i sindaci della provincia pontina

E’ in corso nel palazzo della Prefettura di Latina un vertice sul nuovo Coronavirus. Il prefetto di Latina Maria Rosa Trio ha convocato tutti e 33 i sindaci pontini per fare il punto della situazione dopo il caso di positività al Covid-19 registrato nella provincia di Latina. All’incontro presente anche il direttore generale della Asl Giorgio Casati.

Al centro dell’attenzione le misure che sono state adottate dai sindaci dei comuni del sud pontino e le ordinanze che sono state emanate nella serata di ieri dopo la conferma del caso della signora della provincia di Cremona che era in visita da alcuni parenti a Minturno e che, dopo aver accusato i primi sintomi, è andata al pronto soccorso di Formia prima di essere trasferita allo Spallanzani di Roma dove ora risulta ricoverata.

I sindaci tre Comuni di Formia, Gaeta e Minturno hanno deciso in accordo di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado dalla giornata di oggi, martedì 3 marzo, fino a sabato 7, come anche le Amministrazioni di Spigno Saturnia e Castelforte mentre a Santi Cosma e Damiano e di Itri è stata disposta la sospensione delle attività didattiche solo per la giornata di oggi. A Minturno il sindaco Stefanelli ha disposto oltre che la chiusura di tutte le scuole e gli asili, pubblici e privati, di ogni ordine e grado anche quella del centro diurno "Le Sirene", dei centri anziani e degli oratori parrocchiali; la sospensione di manifestazioni pubbliche a carattere ludico, sportivo o culturale; la sospensione di apertura al pubblico di musei e luoghi di cultura; la sospensione dell'attività di ricezione degli utenti degli uffici pubblici fatta salva l'erogazione di servizi essenziali.