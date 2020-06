Coronavirus 2.000 euro per aiutare famiglie in difficoltà: la donazione del Lions alla Cri

Con duemila euro destinate alla Croce Rossa Italiana continua l’impegno del Lions Club di Sabaudia e San Felice Circeo Host per l’emergenza Covid 19. Il bonifico intestato al comitato di Latina della Cri, presieduto da Giancarlo Rufo, servirà ad acquistare generi alimentari e beni di prima necessità per le famiglie in difficoltà. Il contributo del club, presieduto da Vanda Bellini, in favore della Cri di Latina si aggiunge ad altri precedenti che hanno reso possibile l’acquisto di pacchi solidali presso i principali supermercati del capoluogo pontino e favorito la raccolta di fondi per l’acquisto di attrezzature mediche, dispositivi sanitari per l’ospedale Goretti di Latina e l’istituto “Lazzaro Spallanzani” di Roma.

Il 13 giugno scorso, a corredo del bonifico effettuato alla Cri, il presidente Rufo ha consegnato alla presidente del Lions un attestato di gratitudine e una lettera di ringraziamento per la somma utile all’assistenza alla popolazione colpita dagli effetti della pandemia. In particolare, la Cri ha sottolineato l’importanza del contributo ricevuto, visto il gran numero di nuclei familiari in difficoltà sul territorio, 1.400 nel solo capoluogo.

L’incontro si è concluso con un ultimo passaggio, quello del guidoncino del Lions club Sabaudia-San Felice Circeo Host che la presidente Bellini ha affidato a Rufo.