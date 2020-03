“Restiamo a casa per vincere questa battaglia”: il video degli Sbandieratori dei Rioni di Cori

Arriva anche dagli Sbandieratori dei Rioni di Cori l’appello a restare a casa, “perché solo così riusciremo a combattere e a vincere questa battaglia”. Il nemico è il coronavirus che si può sconfiggere anche restando “distanti ma uniti”.

L’appello è arrivato attraverso un videomessaggio, che è stato pubblicato nei giorni anche su Facebook del gruppo e che ha ricevuto largo consenso tra i cittadini del paese lepino.

Questo il loro messaggio

“Siamo nati per viaggiare,

per portare le nostre tradizioni nel mondo,

per far conoscere la nostra cultura,

ma adesso non è possibile.

Questo è il momento di restare a casa nel rispetto delle regole.

Perché solo così riusciremo a combattere e a vincere questa battaglia,

Solo così potremo ricominciare a viaggiare e lanciare le nostre bandiere in giro per il mondo.

Questo è l'allenamento più duro, ma ne usciremo più forti di prima.

Restiamo uniti, distanti, ma uniti.

Andrà tutto bene!".

