Coronavirus, sono 9 gli attuali positivi ad Anzio, un nuovo caso a Nettuno

Coronavirus: non arrivano buone notizie da Anzio e Nettuno dove negli ultimi giorni è aumentato il numero dei casi positivi, dopo settimane di tranquillità.

Coronavirus Anzio: 9 gli attuali positivi

A fare il punto della situazione aggiornato ad oggi, venerdì 3 luglio, ad Anzio è lo stesso sindaco Candido De Angelis. In base alle comunicazioni giunte dall'Asl Roma 6, gli attuali positivi sono 9; di questi uno è ricoverato in ospedale mentre gli altri 8 sono in isolamento domiciliare. “Sette casi - ha detto il sindaco - sono riconducibili allo stesso cluster familiare. La situazione è monitorata costantemente dall’Asl”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus Nettuno un nuovo contagio

Un nuovo caso è stato invece registrato a Nettuno e di cui ha dato notizi nel pomeriggio di oggi, venerdì 3 luglio, l’Amministrazione comunale. “Si tratta - spiega - di una donna di 64 anni risultata negativa, in precedenza, ad un tampone. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione ed è stata posta in isolamento domiciliare”. Al momento risultano tre i positivi a Nettuno; oltre alla donna di 64 anni anche la coppia di coniugi la cui positività è stata confermata nei giorni scorsi.