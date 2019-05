Da Latina a "Cortesie per gli ospiti”: Anna e l’amica Angela protagoniste su Real Time

Andrà in onda questa sera, 28 maggio, su Real Time la puntata di "Cortesie per gli ospiti” che vedrà protagoniste Anna Cocco e la amica-aiutante Angela Paone, entrambe di Latina.

Nella puntata di stasera sarà proprio una casa del capoluogo pontino ad ospitare i tre nuovi conduttori della trasmissione tra le più seguite del piccolo schermo: la scrittrice Csaba dalla Zorza, esperta di buone maniere e del savoir vivre contemporaneo, lo chef Roberto Valbuzzi, che con il suo estro rivisita i piatti della tradizione senza tradire il senso originario, e l’architetto Diego Thomas esperto di interior design.

A fare gli onori di casa, nel vero senso della parola, sarà proprio Anna Cocco, 54 anni, mamma di due ragazzi (uno l'ha appena fatta diventare nonna) e sposata con Gianluca; appassionata di cucina, musica e viaggi, oltre che di tango argentino, ed ex giocatrice di basket. Al suo fianco questa sera ci sarà anche Angela Paone, 51 anni sempre di Latina, sposata con Federico e anche lei mamma di due ragazzi; ama cucinare e camminare lungo la spiaggia.

Anna aprirà le porte di casa sua e, insieme all'aiuto di Angela, cucinerà per i tre giudici dei nidi di baccalà come aperitivo, passando poi a servire degli schiaffoni con gamberi, ricotta salata e rucola come primo, quindi un branzino su letto di valeriana con arance e finocchi per chiudere con una crema bruciata. Ma non sarà solo la bravura ai fornelli ad essere giudicata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Roberto Valbuzzi, quanto anche l'accoglienza e l'allestimento della tavola che sarà molto sorprendente.

Un’occasione anche per Latina di mettersi in mostra: durante la trasmissione verranno valorizzate anche delle piccole attività commerciali della città dove Anna è solita rifornirsi, che a loro volta rappresentano la tradizione culinaria del nostro territorio.

Anna, con l'aiuto di Angela, riuscirà a vincere la sfida di questa sera? Noi facciamo il tifo per loro.