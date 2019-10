La Croce Rossa apre le porte alla popolazione: dimostrazioni in un campo di emergenza

Iniziative anche a Latina il 19 ottobre in occasione dell’Open Day della Croce Rossa Italiana durante il quale oltre 130 sedi CRI in tutta Italia apriranno le porte alla popolazione per far scoprire il mondo della protezione civile tra dimostrazioni pratiche, sessioni di approfondimento, esposizione dei mezzi.

Anche il Comitato di Latina partecipa all’iniziativa e dalle 10 alle 18, presso la sede di Via Ezio 73, sarà possibile visitare l’allestimento di un campo di emergenza e scoprire qual è l’organizzazione complessa che c’è dietro il soccorso alla popolazione in caso di calamità o disastri.

Un’iniziativa che si svolge nell'ambito della prima edizione della “Settimana della Protezione Civile”, indetta dal Dipartimento Nazionale, in programma dal 13 al 19 ottobre. Tra gli obiettivi la promozione nelle comunità di comportamenti consapevoli, buone pratiche di prevenzione dai rischi e sviluppo della resilienza della popolazione. In quest’ottica, la Croce Rossa Italiana aderisce con una giornata di apertura al territorio in cui i cittadini potranno conoscere più da vicino le attività della CRI e delle altre di realtà di volontariato del territorio impegnate nel Sistema di Protezione Civile che condivideranno esperienze e momenti di formazione della popolazione.

“Si tratta di una giornata dedicata alle attività di emergenza, ovvero sarà possibile vedere da vicino le strutture e le tipologie di attività che la Croce Rossa Italiana, mette in campo ogni volta che la necessità di un’emergenza vede l’impiego operativo della nostra associazione, che fa parte della struttura nazionale di Protezione Civile - ha detto il presidente del Comitato di Latina Giancarlo Rufo -. All’esterno della nostra sede di Via Ezio, verrà riprodotto un campo di emergenza, con Sala Operativa Mobile, tende, cucina da campo e una sorpresa l’abbiamo riservata ai visitatori più piccoli. Inoltre durante la giornata sarà possibile prendere informazioni per poter diventare Volontari della Croce Rossa Italiana”.