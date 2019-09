Decennale dell'Adunata Nazionale degli Alpini: Latina si prepara alla due giorni di festa

Latina si prepara alle celebrazioni per il decennale della memorabile adunata degli Alpini del maggio 2009 (foto da borghidilatina.it). Tutti i particolari sulle iniziative in programma per la due giorni di festa saranno illustrate venerdì 4 ottobre in una conferenza stampa che si terrà all’auditorium del circolo Cittadino di Latina.

L’appuntamento è per il fine settimana del 12 e 13 ottobre ed è stato promosso dal Comitato per le celebrazioni del decennale.

“Un evento - spiegano gli organizzatori - che ci auguriamo possa seguire il solco delle precedenti manifestazioni e adunate nazionali e regionali che hanno visto protagonista la nostra città, coinvolgendo i giovani, le scuole, il territorio e tutte le forze vive e produttive della nostra città. Già lo scorso giugno, con enorme soddisfazione annunciavamo, che su proposta del Circolo Cittadino di Latina, il Comitato per le celebrazioni del decennale dell'Adunata Nazionale degli Alpini a Latina aveva ottenuto, per la manifestazione che si terrà nel capoluogo pontino, il patrocinio, il contributo e la partecipazione di tutti gli enti interessati: l'Esercito, la Regione, la Provincia, il Comune di Latina e l'Associazione Nazionale Alpini.

Un motivo di grande orgoglio, a testimonianza del grande lavoro portato avanti con pazienza e dedizione da tutti i componenti del Comitato. Un lavoro che ha ci spinto a voler dare alla manifestazione uno slancio e un respiro ancor più ampio, nella consapevolezza che essa potrà e dovrà rappresentare un momento di coinvolgimento e di vicinanza per la tutta la nostra comunità cittadina. E' in quest'ottica che desideriamo e auspichiamo sopratutto un coinvolgimento ampio da parte di tutta la città e di tutte le sue energie migliori”.