Decennale dell'Adunata Nazionale degli Alpini: slitta la manifestazione a Latina

Slitta di qualche mese a Latina la celebrazione per il decennale dell'Adunata Nazionale degli Alpini (foto da borghidilatina.it) inizialmente previsto per la fine di giugno. La volontà del Comitato è infatti quella di “regalare alla città un momento ancora più coinvolgente e significativo”.

Intanto, su proposta del Circolo Cittadino di Latina, il Comitato per le celebrazioni del decennale dell'Adunata Nazionale degli Alpini a Latina, ha annunciato di aver ottenuto, per la manifestazione che si dovrà tenere nel capoluogo pontino, il patrocinio e la partecipazione di tutti gli enti interessati: l'Esercito, la Regione, la Provincia, il Comune di Latina e l'Associazione Nazionale Alpini.

“Un motivo di grande orgoglio, a testimonianza del grande lavoro portato avanti con pazienza e dedizione da tutti i componenti del Comitato - si legge in una nota -. Un lavoro che ci spinge a voler dare alla manifestazione uno slancio e un respiro ancor più ampio, nella consapevolezza che essa potrà e dovrà rappresentare un momento di coinvolgimento e di vicinanza per la tutta la nostra comunità cittadina.

E' in quest'ottica che desideriamo sopratutto un coinvolgimento ancora più ampio, rispetto a quello già avviato, degli istituti scolastici e degli studenti del capoluogo pontino. A tal fine è necessario spostare in avanti la data della manifestazione, tenuto conto che in queste ultime settimane di giugno le scuole sono oramai chiuse e gli studenti concentrati sugli scrutini e gli esami di fine anno”.

“Riteniamo pertanto opportuno posticipare la celebrazione del decennale dell'Adunata Nazionale degli Alpini a Latina - presumibilmente ad ottobre - nella consapevolezza di poter regalare in questo modo alla nostra città e alla sua gente un momento ancora più significativo e memorabile”.

La macchina organizzativa è in moto, per la grande festa bisogna solo aspettare qualche mese di più.