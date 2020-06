“Piazza Aldo Manuzio dimenticata tra rifiuti ed erbacce”: la denuncia di Marchiella

“Piazza Aldo Manuzio dimenticata tra rifiuti ed erbacce”: dopo le segnalazioni di alcuni residenti, a puntare l’attenzione sulla situazione nella zona compresa tra via Parini e via Tommaseo, a ridosso di via Isonzo, è il capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune a Latina, Andrea Marchiella.

“Ho potuto constatare lo stato di allarmante degrado di piazza Aldo Manuzio e di un terreno incolto nelle vicinanze dell’Istituto Einaudi. Di recente quell’area è stata oggetto di un intervento di restyling culminato con il restauro di una statua dedicata al ricordo delle Vittime Civili di Guerra. Quel monumento è ora circondato da erbacce e rifiuti, senza parlare della fontana non più funzionante e piena di immondizia.

Si è dunque trasformato in una discarica a cielo aperto un potenziale luogo di aggregazione per i cittadini, per giunta dalle dimensioni idonee a garantire il rispetto del distanziamento sociale. Dispiace che abbia fatto una fine del genere un angolo della città per il quale sono stati spesi dei soldi pubblici. Piazza Aldo Manuzio - conclude Marchiella - non è che un esempio delle mancanze di questa Amministrazione, basta compiere un giro della città per ammirare tanti altri spazi pubblici completamente dimenticati”.

