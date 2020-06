Disinfestazione contro le zanzare, primi interventi a Latina: date e zone interessate

Interventi di disinfestazione adulticida contro le zanzare sono in programma nella città di Latina. Gli interventi, tra lunedì 29 giugno e venerdì 3 luglio, saranno eseguiti dalla ditta specializzata Sogea Srl e si terranno sempre in orario notturno, dalle 23 alle 4.

Il cronoprogramma

29 giugno

Disinfestazione contro le zanzare nel territorio comunale compreso tra: C.so Matteotti – Strada Epitaffio – Via Romagnoli – Via Piave – Via Latina.

30 giugno

Disinfestazione contro le zanzare nel territorio comunale compreso tra: C.so Matteotti – Strada Epitaffio – Via Diaz – V. Medaglie d’Oro – Via C. Augusto – Via Don C. Torello – SR 156.

1 luglio

Disinfestazione contro le zanzare nel territorio comunale compreso tra: Via E. Filiberto – Via Romagnoli – Via Piave – Via Latina – Via Duca del Mare – Via Volturno – Via Garigliano – Via Padre S. Agostino – Via Del Lido.

2 luglio

Disinfestazione contro le zanzare nel territorio comunale compreso tra: Via Duca Del Mare – Via Volturno – Via Garigliano – Via Padre S. Agostino – Via Del Lido – Via Diaz – V. Medaglie d’Oro – Via C. Augusto – Via Don C. Torello – SR 156.

3 luglio 2020

Disinfestazione contro le zanzare nel territorio comunale di: Latina Scalo, Borgo Carso, Borgo Podgora, Tor Tre Ponti, Chiesuola, Borgo Piave, Borgo Santa Maria, Borgo Bainsizza, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo Faiti, Borgo San Michele, Borgo Isonzo, Quartieri Q4 e Q5, Latina mare, Borgo Sabotino, Borgo Grappa.

“Durante il trattamento - ricordano dal Comune - si raccomanda ai cittadini di non esporre all’esterno delle abitazioni sostanze alimentari o indumenti, di chiudere porte e finestre, di tenere in casa gli animali domestici e di svuotare i sottovasi delle piante”. In caso di avverse condizioni meteo, gli interventi verranno rinviati a nuova data.