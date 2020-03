Disinfezione a Latina, interventi in città dal 16 al 20 marzo: il cronoprogramma

Al via gli interventi di disinfezione antibatterica su tutto il territorio comunale di Latina. Si parte alle 20 di lunedì 16 marzo. Il servizio, spiegano dall’Amministrazione, “sarà svolto dalla ditta specializzata Sogea Srl e consisterà in un’operazione profilattica finalizzata a distruggere agenti patogeni presenti nell’ambiente quali microrganismi, virus, batteri, funghi, cattivi odori ed evitare il rischio di infezione e contagio da coronavirus”.

L’intervento sarà effettuato in 5 giorni lavorativi mediante l’erogazione di prodotto disinfettante e su tutte le vie comunali di Latina.

Il cronoprogramma

16 marzo 2020

Settore n. 1 territorio comunale compreso tra:

C.so Matteotti – Strada Epitaffio e Via E. Filiberto – Via Romagnoli – Via Piave – Via Latina

17 marzo 2020

Settore n. 2 territorio comunale compreso tra:

C.so Matteotti – Strada Epitaffio e Via Diaz – V. Medaglie d’Oro – Via C. Augusto – Via Don C. Torello – SR 156

18 marzo 2020

Settore n. 3 territorio comunale compreso tra:

Via E. Filiberto – Via Romagnoli – Via Piave – Via Latina e Via Duca del Mare – Via Volturno – Via Garigliano – Via Padre S. Agostino – Via Del Lido

19 marzo 2020

Settore n. 4 territorio comunale compreso tra:

Via Duca Del Mare – Via Volturno – Via Garigliano – Via Padre S. Agostino – Via Del Lido e Via Diaz – V. Medaglie d’Oro – Via C. Augusto – Via Don C. Torello – SR 156

20 marzo 2020

Latina Scalo, Borghi, settori Q4 e Q5 e Latina mare.

Durante il trattamento si raccomanda ai cittadini di non esporre all’esterno delle abitazioni sostanze alimentari o indumenti e di chiudere porte e finestre.