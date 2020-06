Nuova donazione al Goretti: 10 termoscanner per il reparto di Neonatologia e Pediatria

Nuova donazione per l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina; si tratta di 10 termoscanner che saranno destinati al reparto di Neonatologia e Pediatria. L’iniziativa benefica porta la firma del Lions club Sabaudia-San Felice Circeo Host, a nome del compianto fondatore, onorevole Stefano Zappalà.

I termometri di ultima generazione, utilizzati soprattutto a seguito dell’emergenza Covid, sono stati consegnati lunedì pomeriggio al primario del reparto, il dottor Riccardo Lubrano, alla dottoressa Silvia Bloise e all’infermiera Luisa Agostini, dalla presidente del club Vanda Bellini e da Ida Panusa, vedova Zappalà. Presenti anche Onelia Verallo, Giovanni Pizzicaroli e Franca Cassandra, in rappresentanza del circolo particolarmente attivo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’iniziativa arriva a poche ore di distanza dalla donazione effettuata dallo stesso club alla Croce Rossa Italiana, comitato di Latina, consistente in un bonifico di 2.000 euro per l’acquisto di beni di prima necessità da destinare a nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza Covid. Il club, dall’inizio della pandemia, ha portato avanti anche altre raccolte di fondi utili all’acquisto di pacchi solidali e destinato risorse per l’acquisto di attrezzature e dispositivi per l’ospedale di Latina e lo Spallanzani di Roma.