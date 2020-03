Emergenza sangue: dalla Laziomar un viaggio gratis per le isole pontine ai donatori

Un viaggio gratis andta/ritorno per le isole pontine di Ponza e Ventotene a chi dona il sangue: questa l’iniziativa di Laziomar in un periodo in cui l’emergenza sangue, anche per effetto della diffusione del Coronavirus, si è fatta più forte.

Ed un iniziativa che ha ottenuto il plauso anche dell’assessore alla Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri.

“La donazione di sangue ed emocomponenti è stata inclusa dal Ministero della Salute tra le ‘situazioni di necessità’ per le quali è consentito uscire di casa. Lo stabilisce una circolare emessa martedì 10 marzo, dalla Direzione Generale della prevenzione sanitaria, a seguito delle misure adottate dal Decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo, in merito alla gestione dell’emergenza da Coronavirus.

Per diffondere tra la popolazione la necessità di donare il sangue e per aiutare il servizio sanitario a fare fronte alle impellenti necessità di questi giorni, i vertici della Compagnia di navigazione Laziomar S.p.A., cui è affidato dalla Regione il trasporto marittimo per le nostre splendide isole, doneranno un viaggio di andata/ritorno da Formia per l’isola di Ponza e Ventotene a tutti i residenti della Regione Lazio che esibiranno alla biglietteria il ‘certificato di avvenuta donazione’ rilasciato dall’Avis, nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 30 aprile".

Sarà possibile usufruire del viaggio dal 1 giugno al 30 settembre 2020 conclude Alessandri -. Un esempio di generosità, un modo per rispondere a una emergenza, una occasione di promozione del senso di comunità e solidarietà, di cui siamo grati alla compagnia.”