DoniAmo un Libro: l’iniziativa solidale che pensa ai più giovani

Anche se la morsa del Coronavirus sembra allentare leggermente la sua presa sulla popolazione e la fase 2 è ormai avviata, non cessano le campagne di solidarietà come i carrelli solidali, spesa sospesa e molte altre attive dai primi momenti dell’emergenza sanitaria per venire incontro a chi è più in difficoltà.

Il Presidente della Commissione Cultura del Comune di Latina, Fabio D’Achille in collaborazione con il Centro Operativo Comunale e il Comitato provinciale della Croce Rossa Italiana lancia l’iniziativa DoniAmo un Libro.

Accanto ai generi di prima necessità, si potrà donare un libro, magari per bambini e ragazzi da aggiungere ai pacchi solidali che vengono consegnati alle famiglie bisognose. Tutti possono donare i libri portandoli presso i punti di raccolta autorizzati all’ingresso del Palazzo Comunale in Piazza del Popolo, presso la sede del Coc in Via Cervone e presso la sede della Croce Rossa in via Ezio 73.

«L’iniziativa - afferma il Presidente della Commissione Cultura - era stata già sperimentata nel 2016 con migliaia di libri donati dai cittadini di Latina alle popolazioni terremotate di Amatrice e Accumoli raggiunte dai mezzi della Protezione Civile insieme ai viveri e ai beni di prima necessità, pertanto si è pensato di riproporla anche per la nostra città».

Un segnale di solidarietà e vicinanza che affianca ai generi alimentari, di sicura e primaria necessità, beni importanti come i libri, considerati cibo della mente che possono diventare momento di leggerezza e di svago per i ragazzi e le loro famiglie.

