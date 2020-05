Maturità, appello dei presidi per le mascherine introvabili: le acquisterà la Provincia

E’ stata sollevata durante la seduta di ieri, 21 maggio, del Consiglio provinciale da Ernesto Coletta la questione degli esami di maturità, che si svolgeranno quest’anno in piena emergenza coronavirus, e della difficoltà del reperimento di mascherine.

L’input era arrivato dalla collega consigliera comunale di Lbc Marina Aramini, sensibile al tema in quanto dirigente scolastica, dopo l’appello arrivato in questi giorni dai presidi delle scuole della provincia che avevano posto l’attenzione sul problema.

L’ottenimento delle mascherine chirurgiche, difficilmente reperibili dalle scuole e a prezzi comunque poco sostenibili per gli istituti, è la condicio sine qua non (insieme al distanziamento interpersonale tra personale scolastico e tra candidati) per lo svolgimento degli esami di Stato in presenza.

“Il consiglio provinciale ha risposto positivamente alla nostra richiesta – spiegano Coletta e Aramini – È stato infatti deciso di destinare alcuni fondi provenienti dalla rinegoziazione dei mutui Cassa depositi e prestiti della Provincia per l’acquisto di mascherine, venendo così incontro agli istituti superiori. In proposito sarà calendarizzata una commissione congiunta Bilancio e Istruzione per inizio giugno. Siamo soddisfatti dell’immediata risposta positiva da parte dell’Assise provinciale alla nostra richiesta, peraltro sostenuta e condivisa anche da altri consiglieri ed in particolare dal sindaco di Castelforte: in questo modo si potrà andare incontro a studenti e scuole in questo momento difficile”.

