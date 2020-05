In provincia stop alla movida notturna, i locali chiudono a mezzanotte: la decisione dei sindaci

Chiusura a mezzanotte, o al massimo a mezzanotte e mezza, per ristoranti, bar e pub di tutta la provincia e in generale per tutte le attività di somministrazione. A deciderlo sono stati i sindaci di tutti i comuni pontini.

Una scelta unitaria da parte dei primi cittadini della provincia che, come spiegano in una nota, "scaturisce dalla necessità di adottare misure precauzionali seguendo un principio di gradualità che tenga conto della necessità di garantire il controllo per la sicurezza rispetto al rischio di contagio Covid-19 e nello stesso tempo - aggiungono - di venire incontro alle necessità degli operatori commerciali, confidando nel senso di responsabilità dei cittadini delle comunità che rappresentiamo".

I sindaci disporranno nei singoli comuni specifiche ordinanze in merito alla chiusura dei locali. E intanto raccomandano il rispetto della distanza di sicurezza, di almeno un metro, e dell'uso delle mascherine.