Chiese riaperte da lunedì 18: al via la sanificazione delle strutture di Latina

Riprenderanno da lunedì 18 maggio anche le celebrazioni della messa. Per i fedeli dunque sarà possibile di nuovo tornare in chiesa e seguire la celebrazione in comunità. Ci saranno però anche in questo caso alcune precise misure di sicurezza da rispettare per l'accesso ai luoghi di culto durante le celebrazioni liturgiche.

Anche Latina si prepara e sono iniziate oggi, 16 maggio, le operazioni di sanificazione di tutte le 28 chiese della città. Al lavoro l'associazione volontari vigili del fuoco del coordinamento cittadino di protezione civile.

P per i fedeli è previsto l'obbligo di indossare la mascherina per fedeli e celebranti. L'ingresso in chiesa sarà contingentato. All'ingresso della chiesa ci saranno dei volontari riconoscibili e muniti di tutte le precauzioni del caso, i quali verificheranno che accesso e uscita dall'edificio sacro siano diveresi. Vuote le acquasantiere e all'ingresso dovrà esserci del gel igienizzante per i fedeli, che dovranno in ogni caso mantenersi a distanza di sicurezza. Vietato inoltre lo scambio della pace.