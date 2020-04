Festa della Liberazione a Latina: celebrazioni in diretta sui canali social del Comune

Latina si prepara a celebrare quest’anno il 75esimo Anniversario della Liberazione. A causa delle misure restrittive legate all’emergenza coronavirus, per sabato 25 Aprile il Comune ha organizzato una serie di iniziative che coinvolgeranno la cittadinanza attraverso i canali social dell’Ente.

Alle 12 il sindaco Damiano Coletta si recherà al Parco Falcone Borsellino per deporre una corona di fiori al Monumento ai Caduti. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune, prevederà la presenza di un rappresentante dell’Anpi e non sarà aperto al pubblico in osservanza al divieto di assembramenti.

Alle 14, sempre sulla pagina Facebook dell’Ente, sarà trasmessa in prima visione una conversazione sul valore della Liberazione condotta dall’assessore alla Cultura Silvio Di Francia con il giornalista Gad Lerner e lo storico Umberto Gentiloni.

Alle 17, infine, sarà pubblicato, anche in questo caso sulla pagina Facebook del Comune, un video celebrativo realizzato dai giovani di Latina in cui i protagonisti reciteranno il testo del brano “Viva l’Italia” di Francesco De Gregori con l’intento di attualizzare i concetti di Liberazione e Resistenza nel difficile momento che il nostro Paese sta vivendo.