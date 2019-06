Festa della Mietitura: la locandina sarà della studentessa Asia Passariello

Si è conclusa con la proclamazione dei vincitori la seconda edizione del concorso “Crea la Locandina”, promosso dal comitato organizzatore della Festa della Mietitura di Chiesuola e rivolto agli studenti del Liceo artistico di Latina.

Ai ragazzi è stato chiesto di realizzare l’immagine che caratterizzerà la comunicazione integrata della festa, dai manifesti alla copertina dell’opuscolo informativo fino alle grafiche che gireranno sui social, veicolando il programma delle serate.

Sabato mattina, la giuria tecnica ha decretato i vincitori nell’ambito di un’apposita cerimonia allestita nell’aula magna del liceo, alla presenza del presidente dell’Associazione culturale Chiesuola Vincenzo Valletta, del sindaco di Latina Damiano Coletta e del dirigente scolastico dell’Istituto Superiore Walter Marra. Primo classificato, premiato per la pertinenza con il tema e per l’originale reinterpretazione del contesto contadino dell’epoca, è Asia Passariello della 4D - indirizzo grafica (foto in basso). A lei un week end per due persone in una città d’arte italiana offerto da Entendido Viaggi. Secondo e terzo classificati, Simone De Castro e Diana Bandarica, i quali riceveranno rispettivamente un set di materiali di belle arti offerto da Sergiacomi e un tablet offerto dall’associazione Chiesuola, organizzatrice della festa e del concorso.

A tutti gli studenti che hanno partecipato al concorso, invece, sarà offerta una visita guidata a Palazzo Rospigliosi di Roma, sede storica della Coldiretti – partner della manifestazione – dove avranno il piacere di incontrare il Presidente nazionale Ettore Prandini.

“Vorrei ringraziare tutti i ragazzi partecipanti e complimentarmi con loro per il grande impegno profuso e per gli ottimi elaborati realizzati, tutti meritevoli della vittoria – ha commentato Valletta – La mia riconoscenza va inoltre al dirigente scolastico, agli insegnanti e in particolar modo alla professoressa Francesca Cocco per la disponibilità e la passione messa in campo. Non in ultimo un grazie al sindaco di Latina per il sostegno e a tutta la giuria che ha visionato e valutato gli elaborati. Vi aspettiamo alla Chiesuola dall’8 al 15 luglio per una quinta edizione all’insegna del divertimento e dell’enogastronomia, con tante novità e appuntamenti”.

I tre vincitori saranno premiati pubblicamente nella serata d’apertura della Festa il prossimo 8 luglio, dinanzi alle autorità, ai membri del comitato organizzatore e al pubblico di questa quinta edizione.

Il lavoro vicnitore del concorso