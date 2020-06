Festa della Repubblica all'insegna della sobrietà: in piazza Alzabandiera e inno di Mameli

Anche in provincia di Latina, come nel resto d'Italia, quest'anno la Festa della Repubblica sarà celebrata in maniera molto pù sobria nel rispetto delle norme di sicurezza imposte dal Coronavirus.

La cerimonia principale per ricordare il 74esimo anniversario della nascita della Repubblica si terrà domani mattina, 2 giugno, in piazza della Libertà su iniziativa della Prefettura che intende comunque esaltare il valore della ricorrenza. Alle ore 10, alla presenza del Prefetto Maria Rosa Trio, del sindaco di Latina Damiano Coletta e del presidente della Provincia Carlo Medici, ci sarà il consueto rito solenne dell'Alzabandiera seguito dall'esecuzione dell'Inno d'Italia.

Alla stessa ora a Cisterna presso piazza Amedeo di Savoia ci sarà il raduno delle autorità e a seguire la cerimonia dell'alzabandiera con la deposizione di una corona di alloro al Monumento ai caduti.

Poi nel pomeriggio spettacolo in cielo dove ci sarà un passaggio della pattuglia aerea Blu Circe che sorvolerà alcuni centri pontini con aerei con getto di gas Tricolore. Questo l'itinerario: alle 17.15 a Pontinia, alle 17.25 a Terracina, alle 17.35 a San Felice Circeo, alle 17.45 a Sabaudia e alle 18 a Latina.