Festa della Repubblica: le strade chiuse a Latina per le celebrazioni del 2 Giugno

Celebrazioni sobrie, e nel rispetto delle misure per il contrasto alla diffusione del coronavirus, anche a Latina per il 2 Giungo. La cerimonia per la Festa della Repubblica si terrà a partire dalle 10 in piazza della Libertà su iniziativa della Prefettura di Latina.

Per “permettere il regolare svolgimento della manifestazione” è stata modificata la disciplina della circolazione e della sosta delle auto lungo alcune vie del centro città. Un’apposita ordinanza è stata emanata dal Comune.

Dalle 5 alle 12 del 2 giugno, e comunque sino al termine della manifestazione si dispone l’istituzione del divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli nelle seguenti vie e piazze - escluso autorizzati -: piazza della Libertà; via Malta; via Costa (tratto compreso tra viale Umberto I e piazza della Libertà); via E. di Savoia (tratto compreso tra viale Umberto I e piazza della Libertà); via delle Medaglie d’Oro; via Diaz; via Carducci (tratto compreso tra piazza del Mercato e via Diaz); via T. Speri; largo Silvestri.