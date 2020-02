Sanremo 2020: esordio nella seconda serata per Giordana Angi. Attesa per Tiziano Ferro

Manca ormai pochissimo all’inizio della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Un Festival che quest’anno parla anche pontino grazie alla presenza sul palco di Tiziano Ferro, ospite fisso della kermesse, e di Giordana Angi in concorso tra i Big.

Subito Tiziano Ferro

Si parte dunque stasera, martedì 4 febbraio, con la prima delle 5 serate del Festival. Cresce l’attesa per Tiziano Ferro, partito ieri per la Città dei Fiori, e che nei giorni attraverso un’intervista doppia pubblicata sui social ha dato qualche anticipazione di cosa accadrà sul palco, dal duetto con Massimo Ranieri agli omaggi a Mia Martini e Modugno. Tiziano Ferro che con un nuovo post su Instagram ha dato appuntamento ai suoi fan a stasera.





L'esordio di Giordana Angi

Ci sarà invece domani, 5 febbraio, nella seconda serata della kermesse condotta quest’anno da Amadeus l’esordio sul palco dell’Ariston per Giordana Angi. La cantante che arriva da Aprilia porterà il suo brano “Come mia madre”. Anche per lei ieri, alla vigilia del debutto del Festival, il primo red carpet ufficiale.





Scaletta della prima serata

La prima serata del Festival di Sanremo targato Amadeus inizia con la gara delle Nuove Proposte, poi l’esibizione di 12 dei 24 Big in gara. Tra le Nuove Proposte saliranno sul palco dell'Ariston gli Eugenio in via di Gioia, Fadi, Leo Gassmann e Tecla Insolia; da qui usciranno i primi due semifinalisti. Questo invece l'ordine di esibizione dei 12 Big: Irene Grandi, Marco Masini, Rita Pavone, Achille Lauro, Diodato, Le Vibrazioni, Anastasio, Elodie, Bugo e Morgan, Alberto Urso, Riki e Raphael Gualazzi.

Attesa per questa serta anche la prima esibizione sul palco di Tiziano Ferro che interpreterà "Nel blu dipinto di blu", "Almeno tu nell'universo" e "Accetto miracoli"

Scaletta della seconda serata

Anticipazioni arrivano anche in merito alla seconda serata del Festival. Si parte - come da rituale - con l'esibizione dei ragazzi delle Nuove Proposte: Fasma, Matteo Faustini, Martinelli e Lua e Marco Sentieri. Tra i Big oltre a Giordana Angi, Francesco Gabbani, Paolo Jannacci, Junior Cally, Elettra Lamborghini, Levante, Enrico Nigiotti, Piero Pelù, i Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Tosca, Michele Zarrillo. Non è ancora stato comunicato l'ordine di esibizione.