Sermoneta si prepara alla secolare Fiera di San Michele: il 26 settembre l’inaugurazione

Tutto pronto a Sermoneta per l’edizione 2019 della secolare Fiera di San Michele. La tradizionale festa, ad ingresso gratuito, si terrà quest’anno da giovedì 26 a domenica 29 settembre.

L’inaugurazione è prevista alle 10.30 del 26 settembre alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Presterà servizio la banda musicare Fabrizio Caroso da Sermoneta diretta dal Maestro Michele Secci. Sempre nel giorno di apertura saranno in visita gli studenti dell’istituto comprensivo Donna Lelia Caetani, che parteciperanno alle attività proposte nella fattoria didattica.

La Fiera è organizzata interamente dall’Amministrazione comunale di Sermoneta. Si estende su due ettari tra area espositiva e parcheggi, 2.000 metriquadri coperti di esposizione, tra mostra mercato, prodotti tipici, enogastronomia, aree dedicate al florovivaismo, vini e olii, esposizione di animali, trattori d’epoca e tante iniziative parallele che rendono la Secolare Fiera uno degli appuntamenti cardine del panorama fieristico regionale.

Non mancheranno gli spettacoli equestri dei Butteri delle paludi pontine, spettacoli serali, esibizioni sportive, folklore e un’area ludica per i più piccoli. Un settore è dedicato alla promozione dell’editoria locale con “Libri in fiera”: tutti i giorni ci saranno presentazioni di libri scritti da autori pontini. Come sempre ci sarà un'ampia offerta di aree ristoro dove degustare la tradizionale braciola: la fiera era infatti anticamente il punto di incontro degli allevatori lepini che a fine settembre venivano a Sermoneta ad acquistare o vendere bestiame. Un'auto elettrica messa a disposizione da Citroen Nicola Prezioso accompagnerà i visitatori fin dentro l'area fiera. Ci sarà anche un trenino turistico a disposizione del pubblico.