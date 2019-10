Gi studenti si mobilitano per “amore della lettura”: flash mob in centro a Latina

Gi studenti si mobilitano per “amore della lettura”. Doppia iniziativa venerdì 25 ottobre che vede protagonisti gli studenti delle classi secondo della scuola media dell'IC Da Vinci – Rodari di Latina: prima un incontro con l’autore, poi un flash mob in centro.

L'evento si svolge nell'ambito delle attività relative a #ioleggoperché, l'iniziativa nazionale promossa dall'Associazione Italiana Editori per il potenziamento delle biblioteche scolastiche.

Culmine dell'iniziativa è la settimana dal 19 al 27 ottobre: chiunque può partecipare donando uno o più libri per le biblioteche scolastiche.

Venerdì pomeriggio i ragazzi della scuola Da Vinci-Rodari parteciperanno ad un incontro lezione con lo scrittore Giorgio Bastonini intitolato "A lezione di giallo". Seguirà alle 17,15 un flash mob con balletto degli alunni della Da Vinci preparati dalla professoressa Morazzano in collaborazione con il Liceo Scientifico G.B. Grassi di Latina. Il flash mob riunirà tutti i bambini e i ragazzi che vorranno dimostrare il loro amore per la lettura.

Appuntamento alle 17.10 davanti alla Feltrinelli, indossando una maglietta bianca, magari quella della scuola, e portando con sé il proprio libro preferito. “L’inizio del flash mob sarà alle 17.15 - spiegano gli organizzatori -, dopo che sarà dato il segnale alzando al cielo un libro tutti cominceranno a leggere in silenzio, mentre alcune classi dell’Istituto si esibiranno nel balletto. Inoltre i ragazzi regaleranno ai passanti un foglietto su cui avranno riportato una frase tratta dal proprio libro preferito”.